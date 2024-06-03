غدًا الثلاثاء.. تنطلق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي

تنطلق يوم غد الثلاثاء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ في جميع مدارس البنين والبنات بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وذلك بعد أن أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات المراحل الدراسية كافة.