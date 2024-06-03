غدًا الثلاثاء.. تنطلق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي

تنطلق يوم غد الثلاثاء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ في جميع مدارس البنين والبنات بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وذلك بعد أن أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات المراحل الدراسية كافة.
وتنفذ يوم غد الثلاثاء مدارس التعليم العام للبنين والبنات الاختبارات التحريرية لنهاية العام الدراسي "الفصل الدراسي الثالث"، وسط تكامل التجهيزات اللازمة في مدارس التعليم لأداء الطلاب والطالبات الاختبار.
فيما ينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ، الموافق 10/ 6/ 2024م.