إدانة 6 مستثمرين وشركتين بمخالفات مالية وتغريمهم 14.5 مليون ريال

وفي القرار الثاني، أُدين كل من شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله الحديثي، وتركي بن عبدالله الفوزان، لإغفالهم التصريح عن تغير جوهري في المركز المالي لصندوق "ميفك ريت" عند إدراجه مقارنة بما ورد في نشرة الشروط والأحكام، ما تسبب في تضليل المستثمرين. وتم تغريم كل منهم بمبلغ 81,250 ريالًا، مع منع الحديثي والفوزان من ممارسة بعض الأنشطة المالية لمدة عامين.