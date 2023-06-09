شاهد.. جولة لرئيس "وقاء" التنفيذي على 7 فرق بمنافذ مكة لمتابعة الجاهزية للحج

من جهتها، أكدت المتحدث الرسمي لمركز وقاء سحاب الفليج، أن خطة الحج تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والمشتركة، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، ومراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية أثناء الحج.