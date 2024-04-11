مديرية الدفاع المدني تُشدِّد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر المسابح

وأهابت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة، والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان؛ لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم.. ويُنصح بوجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.