عقوبات ومستقبل تقني بارز.. باحثة: هذه فوائد "نظام حماية البيانات الشخصية"

وأشارت إلى أن النظام يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وبحسب دراسة أجرتها شركة بوسطن كونسلتنغ جروب، فإن تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية سيزيد من إيرادات قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية بنسبة 10% إلى 15% سنوياً، كما سيرفع من مستوى رضا المستخدمين بنسبة 20% إلى 30%.