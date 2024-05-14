"منشآت" تطلق برنامج "رائد أعمال المستقبل" بالتعاون مع "التعليم"

وتضمنت المبادرةُ ثلاثة برامج رئيسية من بينها: برنامج المهارات الريادية التأسيسية الذي يحتوي على 6 فيديوهات تعليمية قصصية لكل مرحلة دراسية، وبرنامج سوق رواد الأعمال وهي أسواق يتم تفعيلها في 5 مدن سعودية بالتعاون مع المجمعات التجارية (الرياض، الدمام، أبها، حائل، جدة) تضم كل فعالية 30 مشروعًا للعرض والبيع على زوار السوق، وأخيرًا مسابقة التحدي الريادي الذي يحتوي على مسابقات ريادية بهدف إيجاد حلول مبتكرة لعدد من التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال في مختلف القطاعات؛ متضمنة جوائز مالية وحوافز للفائزين.