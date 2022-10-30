الشريف إكس تعلن فرص وظائف عبر معرض السيارات الكهربائية EV Auto Show

شاركت الشريف إكس لحلول شحن السيارات الكهربائية في الحدث الأكبر والأضخم من نوعه في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية "معرض السيارات الكهربائية 2022 EV Auto Show" بجانب كبرى الشركات العالمية والمحلية، المنطلق بالفترة من 1 إلى 3 نوفمبر في الفيصلية الرياض.
بجانب تقديم لعروضها وخدماتها على الجناح الخاص، تعلن "الشريف إكس" عن طرح عدة وظائف هندسية وإدارية في شركتها وتعتبر المعرض فرصة ذهبية لمن يطمح إلى العمل في هذا المجال الواعد في المملكة وكونها تشكّل مستقبل النقل عالميًا ومحليًا. ولمحة من الوظائف المتاحة (مهندس ميداني - مدير مشاريع - مهندس صيانة…) والمزيد يطّلع عليه الزوار مع فريق التوظيف من الشريف اكس المتواجد في المعرض.
هذا وتستعرض "الشريف إكس" تقديمها أحدث تقنيات شحن السيارات الكهربائية بأجهزة واسعة النطاق من شركة EVBox الرائدة عالميًا، كما يتيح الجناح في المعرض للزوار تجربة استخدام شاحن السيارة الكهربائية وعرض تجريبي حيّ لمنصة إدارة الشحن من تطبيق ذكي مخصص، بالإضافة إلى لقاء فريق من الخبراء للنقاش والاجابة على تساؤلات المهتمين.
والجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها مع أمانة المدينة المنورة وبوليفارد جدة ومحطات بترولي وبينزول واسطول ذيب لتأجير السيارات. كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.