الشريف إكس تعلن فرص وظائف عبر معرض السيارات الكهربائية EV Auto Show

بجانب تقديم لعروضها وخدماتها على الجناح الخاص، تعلن "الشريف إكس" عن طرح عدة وظائف هندسية وإدارية في شركتها وتعتبر المعرض فرصة ذهبية لمن يطمح إلى العمل في هذا المجال الواعد في المملكة وكونها تشكّل مستقبل النقل عالميًا ومحليًا. ولمحة من الوظائف المتاحة (مهندس ميداني - مدير مشاريع - مهندس صيانة…) والمزيد يطّلع عليه الزوار مع فريق التوظيف من الشريف اكس المتواجد في المعرض.