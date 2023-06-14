نظام المعاملات المدنية.. استقرار للقرارات القضائية ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام

جدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية، جاء ليعزز من استقرار الأحكام القضائية، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام؛ حيث يحسم النظامُ الخلافَ، كما يمنع قيام بعض القضاة من إبطال بعض العقود لأسباب اجتهادية دون مرجع، كما يسهل النظام الجديد على المواطن والمقيم معرفة حقوقه؛ حيث يعد مرجعًا واحدًا للتحكيم في هذا الشأن يعود إليه القضاة قبل إصدار أحكامهم.