شاهد .. "العون" الخيرية بالطائف تُفعّل مشاركتها في "عالمي" العمل الإنساني

شاركت جمعية العون الخيرية بالطائف من خلال إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بعدد من الفعاليات والمناشط في اليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يصادف يوم التاسع عشر من أغسطس من كل عام، وذلك ضمن جهود الفعل الإنساني للجمعية وشركائها وفق القيم الإسلامية واستجابة للاحتياجات الإنسانية، وحشد الطاقات للمساعدة للحالات الإنسانية والخيرية، ومواصلة إنشاء شراكات استراتيجية مع المجتمع المحلي بهذا الخصوص.
ودعمت الجمعية جهود القطاعات في مساعدة كبار السن والعجزة من خلال البرامج الموجهة لهذه الفئة التي تحتاج إلى المؤازرة والمساندة، وتم تنفيذ زيارات داعمة لهم في مقراتهم، حيث أمنت الجمعية لعمال النظافة في نفس اليوم العالمي أكثر من 400 وجبة إفطار وغداء لعمال النظافة، وذلك في مقر سكنهم بالنسيم، وأيضاً بحديقة الردف.
ونفذت الجمعية زيارات لمن يعانون من الاضطرابات العقلية والنفسية بمجمع "إرادة" والصحة النفسية بالطائف واطلعت على جهود تمكين الفرد من مواجهة ضغوط الحياة المختلفة، وتعزيز تنمية شخصيته بعيداً عن الاضطرابات النفسية وتداعياتها، كما قدمت لهم الهدايا والورود، حيث يعدُ المستشفى الأول المتخصص في مجال الطب النفسي والأكبر على مستوى المملكة، ويقدم خدمات الطب النفسي للكبار والمسنين، والطب النفسي للأطفال والمراهقين، إضافة إلى الطب النفسي الجنائي.
وأكدت الجمعية أنها لن تدخر وسعاً في سبيل دعم العمل الإنساني الذي يعود بالنفع والخير على الشخص الذي يقدم المساعدة والمتلقي في الوقت ذاته، لأن العمل الإنساني يذكر الفرد وإمكاناته وقدراته، كما أنها توسع آفاق التفكير كونه يتطلب البحث عن حلول، وقد كان للمتطوعين والمتطوعات جهد بارز في هذا المجال، مشيرةً إلى أن الدين الإسلامي يحث على العمل الإنساني وهو جزء من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمع المسلم.