شاهد .. "العون" الخيرية بالطائف تُفعّل مشاركتها في "عالمي" العمل الإنساني

وأكدت الجمعية أنها لن تدخر وسعاً في سبيل دعم العمل الإنساني الذي يعود بالنفع والخير على الشخص الذي يقدم المساعدة والمتلقي في الوقت ذاته، لأن العمل الإنساني يذكر الفرد وإمكاناته وقدراته، كما أنها توسع آفاق التفكير كونه يتطلب البحث عن حلول، وقد كان للمتطوعين والمتطوعات جهد بارز في هذا المجال، مشيرةً إلى أن الدين الإسلامي يحث على العمل الإنساني وهو جزء من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمع المسلم.