"بيئة الليث" تضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد استخدام شباك مخالفة

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي أن عملية الضبط جاءت ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي ينفذها المكتب بشكل مستمر، بهدف متابعة مدى التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مضيفًا أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة، ومؤكدًا أن المكتب لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات تهدد البيئة البحرية.