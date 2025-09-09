"بيئة الليث" تضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد استخدام شباك مخالفة

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بضبط عدد من المتنزهين أثناء ممارستهم الصيد باستخدام شباك مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث عُثر بحوزتهم على كمية من الأسماك تُقدّر بحوالي (4) كيلو جرامات، وذلك خلال الجولات التفتيشية الرقابية التي ينفذها المكتب ميدانيًا.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي أن عملية الضبط جاءت ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي ينفذها المكتب بشكل مستمر، بهدف متابعة مدى التزام الصيادين بالأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مضيفًا أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة، ومؤكدًا أن المكتب لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات تهدد البيئة البحرية.
ودعا المهابي جميع الصيادين إلى الالتزام بالمواسم النظامية للصيد، مشددًا على أن التوعية والامتثال للأنظمة يمثلان ركيزتين أساسيتين في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المحافظة، كما أكد استمرار المكتب في متابعة ورصد مثل هذه المخالفات.