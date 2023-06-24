تهيئة وتجهيز 1700 حافلة.. كثافة عالية بمركز تفويج الحجاج بالمدينة المنورة

وأوضح مدير فرع نقابة السيارات بالمدينة المنورة، مازن ثروت، أن مركز تفويج الحجاج بكيلو 9 هو آخر نقطة، مبينًا أنه تمت تهيئة وتجهيز ما يزيد على 1700 حافلة للمغادرة من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، وتم الكشف على جميع الحافلات فنيًّا من قبل فريق فني متخصّص قبل انطلاق الحافلات باتجاه الدور السكنية.