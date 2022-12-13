يخدم أكثر من 50 قرية.. البدء في صيانة طريق "جبل خاشر" بمحافظة الدائر

تنفذ بلدية محافظة الدائر أعمال صيانة لطريق خاشر، الذي يخدم أكثر من 50 قرية وعدداً من المدارس والمراكز الصحية، وهو شريان حيوي تعبره العشرات من السيارات يومياً، ويربط بين عدد من القرى والجبال بالمحافظة.