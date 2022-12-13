يخدم أكثر من 50 قرية.. البدء في صيانة طريق "جبل خاشر" بمحافظة الدائر

تنفذ بلدية محافظة الدائر أعمال صيانة لطريق خاشر، الذي يخدم أكثر من 50 قرية وعدداً من المدارس والمراكز الصحية، وهو شريان حيوي تعبره العشرات من السيارات يومياً، ويربط بين عدد من القرى والجبال بالمحافظة.
وتفصيلاً؛ شرعت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان؛ في أعمال الصيانة لطريق جبل خاشر، إذ تم تسليم الطريق بالكامل لمقاول المشروع، الذي يهدف لمعالجة الحفر والهبوطات والقطوعات.
ومن الأعمال التي سينفّذها المقاول؛ توسعة الطريق وإعادة السفلتة وتهذيبه، ووضع حماية للطريق بحواجز إسمنتية، لمنع سقوط المركبات في الأماكن الخطرة، وعمل لبشات إسمنتية تمنع تساقط الصخور في الطريق، وخصوصاً وقت الأمطار، وعمل خطوط مرورية لكامل الطريق، وعلامات تحذيرية مما يهدف لرفع مستوى سلامة الطريق.
وأوضح رئيس بلدية الدائر المهندس وليد محمد معافا، لـ"سبق"، أن البلدية بدأت في أعمال صيانة الطريق وتحسينه، وقطع المقاول شوطاً كبيراً في توسعته وصيانته خلال فترة قصيرة، مشيداً بتعاون المواطنين مع البلدية في إنجاز أعمال الطريق.
يذكر أن "سبق" نشرت في عدة مواضيع سابقة؛ معاناة الأهالي من الطرق في محافظة الدائر، بما في ذلك طريق خاشر.