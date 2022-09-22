"محافظ ينبع": اليوم الوطني مناسبةٌ عزيزة على نفوسنا نستذكر فيها ما سطره "المؤسس"

وأضاف "العروي" أن المتابع لمسيرة المملكة منذ توحيدها في ۱۷ جمادى الأولى ١٣٥١هـ على يدي الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يلاحظ بوضوح تَسارع وتيرة النمو والتطور في كل المجالات، وفي هذه المناسبة المباركة نقف تقديرًا وإجلالًا لما تَحقق في عهده الزاهر -سلمه الله- من منجزات تاريخية وجهود حثيثة نحو ترسيخ بناء الدولة وتمتين أسس نموها وتطورها وازدهارها بتوظيف الإمكانات البشرية والمادية، في عملية متوازنة تحقق للمواطن أرقى مستويات المعيشة وفق التوجه السياسي والاقتصادي والتنموي التي رسمته المملكة من خلال رؤية ٢٠٣٠.. وهذه المنجزات لم تأتِ بالصدفة أو وليدة التمنيات؛ بل هي ثمرة لجهود عظيمة طوال عدة عقود من الزمن واكبها العديد من التحديات التي لم تُثنِ ولاة الأمر عن تحقيق كل ما يصبو إليه المواطن، وأثمرت عن منجزات تَحَدّث عنها القاصي قبل الداني؛ مما جعل بلادنا الغالية -بفضل الله- ثم بجهود ودعم ولاة الأمر تتبوأ مكانة عالمية، ويُستشهد في كل مكان بكثير من منجزاتها وبتجربتها العظيمة في الوحدة والبناء، وبدورها الإسلامي القيادي الرائد ومكانتها المتقدمة في الاقتصاد الدولي، ويظل الإنجاز المتميز الذي تَحقق على صعيد تنمية الموارد البشرية وبناء الإنسان السعودي أبرز وأهم هذه المنجزات.