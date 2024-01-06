متحدث "هيئة العقار": قرار السداد الإلكتروني للإيجارات يخصُّ العقود الجديدة بعد 15 يناير

ولفت في مداخلته مع قناة "الإخبارية" إلى أنّ المقصود بالإيجارات السكنية هو الشقق والفيلات المؤجرة للمواطنين أو المقيمين، والعقارات المخصصة للغرض السكني فقط، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة بعد 15 يناير الجاري هي المشمولة بالقرار، لكن القديمة السارية فتستمرّ كما هي عليه في الدفع المسبق، وفي حال تجديدها ستكون ملزمةً بالآلية الجديدة في الدفع.