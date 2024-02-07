18 عاماً لرالي حائل..١٣٠٠ سائق وملّاح محلي وعالمي قطعوا ٢٠ ألف كلم

وعلى مدار 18 عاماً قطع 1300 سائق وملّاح من دول مختلفة محلية، وخليجية وعربية وعالمية، شاركوا في نسخ رالي حائل منذ انطلاق نسخته الأولى عام ٢٠٠٦، مسافة 20 ألف كلم، مرّوا خلالها بتضاريس متنوعة شمال وجنوب وغرب وشرق حائل، توزعت بين 10% حصى أو مسارات ترابية، 85% صحراء مفتوحة، و5% كثبان رملية.