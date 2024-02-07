18 عاماً لرالي حائل..١٣٠٠ سائق وملّاح محلي وعالمي قطعوا ٢٠ ألف كلم

ينتظر مساء السبت المقبل متابعو وعشاق رياضة السيارات، البطل الذي سيسجل اسمه في قائمة أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2024.
وعلى مدار 18 عاماً قطع 1300 سائق وملّاح من دول مختلفة محلية، وخليجية وعربية وعالمية، شاركوا في نسخ رالي حائل منذ انطلاق نسخته الأولى عام ٢٠٠٦، مسافة 20 ألف كلم، مرّوا خلالها بتضاريس متنوعة شمال وجنوب وغرب وشرق حائل، توزعت بين 10% حصى أو مسارات ترابية، 85% صحراء مفتوحة، و5% كثبان رملية.
وسيزداد العدد بنهاية النسخة الـ ١٩ من الرالي بـ ١٦٤ متسابقاً توزعوا على سبع فئات:
Challenger, stock, ultimate, ssv, truck, bikes وquad
واحتل رالي حائل خلال فترة قصيرة مكانة عالمية تمثلت في اعتراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) به، وأصبح ضمن روزنامته العالمية وأول جولة من جولات بطولة كأس العالم للراليات.