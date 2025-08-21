المملكة تُدين بأشدّ العبارات إمعان سلطات الاحتلال في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة

أدانت المملكة العربية السعودية بأشدّ العبارات إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة؛ بما في ذلك شروعها في التوسع في بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها بما يرقى لأن يكون جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.