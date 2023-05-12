خلال أبريل.. فرق الهلال الأحمر بمكة باشرت 32532 حالة إسعافية

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر أبريل من عام 2023، مشيرة إلى مباشرة 32532 حالة إسعافية .
وذكرت الهيئة أن الحالات تنوعت ما بين مرضية وحوادث مرورية، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وقالت: عدد الحالات التي تلقت الخدمة الإسعافية وتم نقلها وصل إلى 18150 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة إسعافية يجب المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة، موضحة أنه لطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم فقد تم تخصيص خدمة المراسلة الفورية.