خلال أبريل.. فرق الهلال الأحمر بمكة باشرت 32532 حالة إسعافية

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة إسعافية يجب المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة، موضحة أنه لطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم فقد تم تخصيص خدمة المراسلة الفورية.