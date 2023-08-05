سلطان عمان يمنح سفير خادم الحرمين وسام النعمان من الدرجة الأولى

منح السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، وسام النعمان من الدرجة الأولى.
وقام بتسليم الوسام للسفير العنزي، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع؛ وذلك خلال استقباله للسفير وتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان.
وأعرب "بن طارق" عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعواته لهم بتحقيق ما يتطلعون إليه، وللمملكة العربية السعودية ولشعبها كل الخير والأمن والأمان والمزيد من الرفاهية والتقدم، كما عبر عن تحياته للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وشكره للسفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ متمنيًا له دوام التوفيق في مهمته القادمة.
من جانبه، نقل السفير العنزي تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتمنياتهما له ولشعب السلطنة دوام التقدم والرخاء.
وأكد أن هذا الوسام الرفيع يُعد تتويجًا لمسيرة مميزة من العمل بين البلدين الشقيقين؛ مشيرًا إلى أن الرعاية الكريمة من قيادتي البلدين تمنح العلاقات الثنائية ميزة استثنائية، لا سيما في ضوء مؤشرات النماء الملموسة للبلدين في ضوء مستهدفات الرؤيتين المستقبليتين "المملكة 2030"، و"عمان 2040".
وأشاد السفير "العنزي" بمتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعكس العمق التاريخي لها؛ معربًا عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله في سلطنة عمان.