سلطان عمان يمنح سفير خادم الحرمين وسام النعمان من الدرجة الأولى

وأعرب "بن طارق" عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعواته لهم بتحقيق ما يتطلعون إليه، وللمملكة العربية السعودية ولشعبها كل الخير والأمن والأمان والمزيد من الرفاهية والتقدم، كما عبر عن تحياته للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وشكره للسفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ متمنيًا له دوام التوفيق في مهمته القادمة.