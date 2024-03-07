برئاسة المحافظ.. "محلي مرات" يناقش المشاريع المتعثرة والتشوه البصري بسوق اللحوم

وناقش المجتمِعون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها المشاريع المتعثرة في المحافظة، والتشوه البصري في سوق اللحوم القديم.. كما تمت مناقشة تطوير وتحسين أهم المواقع الجبلية "الغيران"، لتكون وجهة سياحية، إضافة إلى مناقشة مشروع إيصال المياه للأحياء التي لم تزود بالخدمة.