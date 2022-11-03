"العدل": شطب ترخيص محامٍ أفشى أسرار أحد عملائه في الإعلام

وأوضحت وزارة العدل، أن المحامي ارتكب مجموعة من المخالفات منها: تشغيله وتدريبه لمحاميات متدربات، قبل إتمامه المدة النظامية المنصوص عليها في نظام المحاماة، والتضليل بالدعاية والتسويق لمكتبه من خلال منح جوائز مالية لمن يقيمه تقييمًا مرتفعًا في منصة خرائط جوجل، إضافة إلى تعريفه لنفسه بلقب الدكتور في مطبوعاته الرسمية وهو لا يملك شهادة دكتوراه معترفًا بها في المملكة.