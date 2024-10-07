أكثر من 370 منحة تعليمية جامعية يقدمها البنك العربي الوطني لأبناء وبنات شهداء الوطن ضمن مبادرة "تكريم وتعليم"

رعى معالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الأستاذ أيمن بن محمد السياري يوم الأحد 6 أكتوبر 2024م، إطلاق مبادرة " تكريم وتعليم" بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والبنك العربي الوطني anb ، التي تستهدف تقديم أكثر من 370 منحة تعليمية جامعية متنوعة ومستدامة تكفل بها البنك العربي الوطني لأبناء وبنات الوطن المستفيدة أسرهم من الصندوق للدراسة الجامعية، اعتباراً من العام الدراسي الحالي2024/2025م.
وقال معاليه، نظرا لما توليه الدولة -أيدها الله- بتوجيهٍ مباشر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من رعاية واهتمام تجاه شهداء الواجب والمصابين على كافة الأصعدة؛ نظير الدور والتضحيات المبذولة من قبلهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، فقد استشعرنا في البنك المركزي السعودي انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية أهمية هذه الرعاية والاهتمام بهذه الفئة.
وأضاف السياري: هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من مبادئ إنسانية، تعزز من مبدأ التكافل الاجتماعي، وتنعكس ايجاباً على ذوي الأسر المستفيدة.
جاء تصريح معاليه عقب احتفالية نظمت بهذه المناسبة في مقر "ساما" بالرياض، بحضور سعادة أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأستاذ طلال بن عثمان المعمّر، وسعادة رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد، وسعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد.
فيما قال طلال المعمر : إن هذه الشراكة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة مع البنك العربي الوطني، تمثّل مساراً مهمّاً لدعم أعمال الصندوق، وبرامجه ومشروعاته الطموحة، ومن بينها المسار التعليمي الذي يركّز على توفير فرص تعليمية لأبناء المستفيدين في مختلف مراحل التعليم، وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل بعد التخرّج.
من جانبه، قال المهندس صلاح الراشد: ستسهم مبادرة " تكريم وتعليم " في تهيئة الإمكانات اللازمة أمام أبنائنا وبناتنا من أسر مستفيدي الصندوق لمتابعة مسيرتهم العلمية والدراسية وبناء مستقبلهم المهني، معتبراً أن البنك العربي الوطني ينطلق من خلال هذه المبادرة من التزامه بمسؤولياته المجتمعية والوطنية، وحرصه على المساهمة في إكمال رسالة أبطال الوطن، مستلهماً ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة أعزّها الله. ومعرباً عن شكره وتقديره لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي على رعايته للمبادرة، ومتطلعاً بأن تكون هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في المبادرات المجتمعية المستدامة وفاءً للوطن وأبناء الأسر المستفيدة.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير حياةٍ كريمةٍ لأبنائنا وبناتنا مستفيدي الصندوق، الذين يحظون برعاية واهتمام مباشر من القيادة الحكيمة أعزها الله، إلى جانب ما تحمله من لمسة وفاء وتكريم لذويهم الذين ضحوا بأرواحهم، استشعارا بمبادئهم الدينية ودافعهم الوطني.