أكثر من 370 منحة تعليمية جامعية يقدمها البنك العربي الوطني لأبناء وبنات شهداء الوطن ضمن مبادرة "تكريم وتعليم"

فيما قال طلال المعمر : إن هذه الشراكة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة مع البنك العربي الوطني، تمثّل مساراً مهمّاً لدعم أعمال الصندوق، وبرامجه ومشروعاته الطموحة، ومن بينها المسار التعليمي الذي يركّز على توفير فرص تعليمية لأبناء المستفيدين في مختلف مراحل التعليم، وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل بعد التخرّج.