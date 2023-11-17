بالفيديو.. زوار "مسك": هذه النسخة مميزة لإقامتها بالدرعية التي تمثل مكانة خاصة لدى السعوديين

وفي التفاصيل، شهد المنتدى الذي شاركت فيه هيئة تطوير بوابة الدرعية كشريك إستراتيجي، إقامة أكثر من 100 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 120 متحدثاً ومتحدثة وعدد من القادة والرؤساء التنفيذيين، وناقش من خلالها موضوعات التغيّر المناخي، والاستدامة، والابتكار والريادة، والتحول التعليمي، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والرياضة والألعاب، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية؛ وذلك بهدف تنمية المعرفة، وتشكيل حلقة وصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين.