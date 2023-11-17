بالفيديو.. زوار "مسك": هذه النسخة مميزة لإقامتها بالدرعية التي تمثل مكانة خاصة لدى السعوديين

اختتمت أمس الجمعة في مطل البجيري بالدرعية النسخة السابعة من منتدى "مسك" العالمي 2023، إحدى أكبر المنصات الشبابية في العالم، بمشاركة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب من جميع أنحاء العالم؛ وذلك بهدف اكتشاف طاقات الشباب، وتمكينهم وتطوير قدراتهم ليكونوا ركيزة أساسية تمضي نحو النمو الاقتصادي المعرفي.
وفي التفاصيل، شهد المنتدى الذي شاركت فيه هيئة تطوير بوابة الدرعية كشريك إستراتيجي، إقامة أكثر من 100 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 120 متحدثاً ومتحدثة وعدد من القادة والرؤساء التنفيذيين، وناقش من خلالها موضوعات التغيّر المناخي، والاستدامة، والابتكار والريادة، والتحول التعليمي، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والرياضة والألعاب، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية؛ وذلك بهدف تنمية المعرفة، وتشكيل حلقة وصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين.
ورصدت "سبق" خلال جولتها بالمنتدي الذي شهد حضوراً وإقبالاً كبيراً، آراء وانطباعات الزوار والمشاركين حيث أكد الإعلامي محمد الموسى أن هذه النسخة مميزة كونها في الدرعية والتي تُشكّل قيمة ومكانة خاصة لدى السعوديين، مشيراً إلى أن الحضور الكبير من الشباب والشابات للمنتدى يعكس وعياً كبيراً لدى المجتمع السعودي وأضاف "نحن في وقت عظيم ونسعد أن نكون جزءاً منه".
من جهته، أفاد سعد الأنصاري، وهو مهتم بالفنون والتراث عن إعجابه بهذه النسخة من المنتدى كونها أقيمت في احضان مطل البجيري بالدرعية بما يحويه من جمال وتراث وثقافة، وعزّز جودة الحياة لدى الزوار والشباب والمشاركين بالمنتدى، وعبر الكاتب الدكتور فيصل خلف عن استفادته بالمشاركة في المنتدى من خلال تبادل الخبرات والتجارب والآراء من قادة الفكر والرأي والشباب المبدعين من مختلف دول العالم.
بدوره عبر فولكر رينغر، من النمسا، عن سعادته بفعاليات منتدى مسك العالمي والتي يحضرها للمرة الأولى مبدياً إعجابه الشديد بمطل البحيري التراثي والثقافي.