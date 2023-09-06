متدربو التقني والمهني يحصدون 11 جائزة عالمية بمعرض الاختراعات في سنغافورة

حقق متدربو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا، حيث فاز 11 متدربًا ومتدربة من الموهوبين الذين أشرفت المؤسسة على تأهيلهم بعشر ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة "Worldinvent Singapore"، الذي أُقيم في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.
وفي التفاصيل، حصد ستة من متدربي المملكة ميداليات ذهبية، وهم: دانة إبراهيم، ومنار العبدالهادي، ويزيد ناصر، ومحمد عاطف، وعبدالإله البكر، وعبدالله المزيعل، ونال أربعة متدربين ميداليات فضية، وهم: دانة راشد، وفاطمة الخليفة، وعلي الغامدي، ومحمد السرحان، وفيما فاز المتدرب عبدالله العمري على الميدالية البرونزية.
وكانت المؤسسة قد عقدت برنامجًا تأهيليًا للمتدربين المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة، في عددٍ من المسارات بمشروعات ترشحت على مستوى المملكة، وبإشراف عددٍ من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشروعات المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشروعات لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يُسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية 2030.
ويأتي هذا البرنامج التأهيلي في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المبتكرين والموهوبين من أبنائها المتدربين في المحافل الدولية، وتقديم رعاية متكاملة في منشآتها التدريبية لدعم تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في بناء الإنسان للمنافسة عالميًا، حيث تُسهم هذه المسابقات العالمية في تنمية روح التنافس بين المتدربين ، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، ورفع حصيلة الوطن من الجوائز في المجال التقني والعلمي.