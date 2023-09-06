متدربو التقني والمهني يحصدون 11 جائزة عالمية بمعرض الاختراعات في سنغافورة

وكانت المؤسسة قد عقدت برنامجًا تأهيليًا للمتدربين المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة، في عددٍ من المسارات بمشروعات ترشحت على مستوى المملكة، وبإشراف عددٍ من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشروعات المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشروعات لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يُسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية 2030.