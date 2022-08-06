إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لعام 1444هـ

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة، أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ"الطالب، الطالبة" في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم" مع استكمال المعلومات اللازمة، ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظُهرًا من يوم الثلاثاء 11 محرم 1444هـ، الموافق 9 أغسطس 2022م. ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.