ضبط 2485 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 304 دراجات مخالفة بالرياض، و89 بالعاصمة المقدّسة، و232 بمنطقة المدينة المنوّرة، و169 بالشرقية، وضبط 86 بمنطقة عسير، و59 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و102 بحائل، و278 بالقصيم، و43 دراجة مخالفة بجازان، و25 بنجران، و56 بمنطقة الحدود الشمالية، و15 دراجة مخالفة بالجوف، و7 دراجات مخالفة بالباحة، و950 بجدة، و63 بالطائف، و7 دراجات بالقريات.