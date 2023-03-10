خطيب الحرم المكي: الصدقة مدعاة لزيادة المال وتقي الإنسان من ميتة السوء

وأكد المعيقلي أن خير الصدقة، الصدقة على القريب، الذي لا تجب عليك نفقته، لأن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، ففي صحيح البخاري، قالت امرأة ابن مسعود رضي الله عنهم: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك، أحق من تصدقت به عليهم. ومن الصدقات التي خصت بالفضل؛ الصدقة الجارية، وهي ما تبقى للإنسان بعد وفاته، وأجرها يصب في ميزان حسناته، وأعظم الصدقة، أنفسها عند أصحابها، وأكثرها نفعا وأبقاها أثرًا، وخير الأعمال أدومها، وفي سنن ابن ماجه، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم : إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله، في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته.