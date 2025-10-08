أمير الشرقية يدشّن النسخة الثامنة من معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025

وفي بداية الحفل، تجوّل أمير المنطقة الشرقية في أجنحة المعرض، حيث التقى بعددٍ من الحرفيين والحرفيات، واستمع إلى شرحٍ حول منتجاتهم وإبداعاتهم، مشيدًا بما يقدمونه من أعمالٍ متميزةٍ تعزّز من قيمة العمل اليدوي في المجتمع. وأكد سموه أن دعم الدولة –أيدها الله– لهذا القطاع واختيار عام 2025 ليكون عامًا للحرف اليدوية، يعكس ما تمثله هذه الحرف من ارتباطٍ وثيقٍ بتاريخ المملكة وأصالتها، ودورها في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا.