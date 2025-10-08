أمير الشرقية يدشّن النسخة الثامنة من معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثامنة من معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض الظهران إكسبو، بمشاركة أكثر من 300 عارض من أصحاب الحرف والفنون اليدوية والأسر المنتجة، إلى جانب جهات حكومية وخاصة وجمعيات أهلية داعمة.
وفي بداية الحفل، تجوّل أمير المنطقة الشرقية في أجنحة المعرض، حيث التقى بعددٍ من الحرفيين والحرفيات، واستمع إلى شرحٍ حول منتجاتهم وإبداعاتهم، مشيدًا بما يقدمونه من أعمالٍ متميزةٍ تعزّز من قيمة العمل اليدوي في المجتمع. وأكد سموه أن دعم الدولة –أيدها الله– لهذا القطاع واختيار عام 2025 ليكون عامًا للحرف اليدوية، يعكس ما تمثله هذه الحرف من ارتباطٍ وثيقٍ بتاريخ المملكة وأصالتها، ودورها في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا.
من جانبه، عبّر رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته المستمرة للمعرض، مشيرًا إلى أن الغرفة عملت منذ إطلاق النسخة الأولى عام 2015 على جعله منصة موسمية رائدة لتمكين الحرفيين والفنانين التشكيليين والأسر المنتجة، بما يسهم في إبراز مواهبهم وتسويق منتجاتهم.
وأوضح الرزيزاء أن المعرض يجسد التوجه الوطني نحو تمكين قطاع الحرف والأعمال اليدوية، مواكبًا قرار مجلس الوزراء بتخصيص عام 2025 عامًا للحرف اليدوية، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنوع والاستدامة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتًا إلى أنه الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية.
ويضم المعرض أقسامًا متنوعة تشمل الحرف اليدوية والفنون التشكيلية والديكور والطبخ والعطور والبخور والحلويات والقهوة والبهارات، إضافة إلى أجنحةٍ خاصة بالجمعيات الأهلية والمراكز التنموية والهيئات ذات العلاقة.
كما نوّه الرزيزاء بدور غرفة الشرقية، ممثلةً في مركز المسؤولية الاجتماعية، في تعزيز دور قطاع الأعمال في خدمة المجتمع عبر برامج ومبادرات تدعم المشاريع التنموية وريادة الأعمال.
وفي ختام الحفل، كرّم أمير المنطقة الشرقية الجهات الراعية والداعمة من القطاعين العام والخاص، كما كرّم أبناء الفقيد متعب العنزي –رحمه الله– أحد منسوبي غرفة الشرقية، تقديرًا لجهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية.
يُذكر أن النسخ السبع السابقة من المعرض حققت نجاحًا لافتًا على مستوى الإقبال والمشاركة، فيما تم هذا العام إصدار دليل تسويقي إلكتروني يتضمن قائمة بالأسر المنتجة المشاركة ومنتجاتهم وروابط حساباتهم الإلكترونية، بما يسهم في استمرار تسويق منتجاتهم بعد انتهاء المعرض.