الخطأ الكبير ومشهد بطون الأودية.. "تعليم وادي الفرع" يعلق الدراسة فجرًا!

على الرغم من التنبيهات المتقدمة والتحذيرات المستمرة عن هطول الأمطار في محافظة وادي الفرع والمناطق الأخرى مساء أمس من قِبَل المركز الوطني للأرصاد؛ إلا أن تعليم وادي الفرع يتخبط في تعليق الدراسة التي هي أهم وسائل السلامة أثناء التقلبات الجوية؛ حيث أعلن عن تعليق الدراسة هذا اليوم عند الساعة الخامسة فجرًا؛ ليعيد وقتُ التعليق مشهدَ رحلة المعلمين والمعلمات التي انتهت في بطون الأودية قبل 4 سنوات وانفردت "سبق" بمتابعته في حينها.
فعند الساعة الخامسة فجر هذا اليوم، أعلن مكتب تعليم وادي الفرع، تعليق الدراسة في كافة مدارس المحافظة، مرتكبًا خطأً كبيرًا لم يُفهم لدى البعض؛ وهو "تعليق الدراسة يوم غد الخميس" بدلًا من "اليوم يوم الخميس"؛ حيث ذُكر في النص "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناء على ما ورد من الدفاع المدني، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم غد الخميس 30/ 4/ 1444هـ، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تَقرر تعليق الدراسة يوم غد الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع مدارس مكتب تعليم محافظة وادي الفرع؛ متمنين للجميع السلامة".
فالإعلان بتعليق الدراسة في وقت متأخر قد يُعرّض الطلاب للخطر؛ حيث إن أكثر الطلاب في المحافظة لم يعلموا عن هذا التعليق إلا بعد وصولهم للمدارس، بسبب عدم معرفة البعض على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وهي الوسيلة الوحيدة التي أعلن بها مكتب التعليم بمحافظة وادي الفرع تعليق الدراسة؛ ليبقى التساؤل: على مَن تقع المسؤولية بين تأخير التعليق وبطون الأودية؟