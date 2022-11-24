الخطأ الكبير ومشهد بطون الأودية.. "تعليم وادي الفرع" يعلق الدراسة فجرًا!

فعند الساعة الخامسة فجر هذا اليوم، أعلن مكتب تعليم وادي الفرع، تعليق الدراسة في كافة مدارس المحافظة، مرتكبًا خطأً كبيرًا لم يُفهم لدى البعض؛ وهو "تعليق الدراسة يوم غد الخميس" بدلًا من "اليوم يوم الخميس"؛ حيث ذُكر في النص "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناء على ما ورد من الدفاع المدني، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم غد الخميس 30/ 4/ 1444هـ، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تَقرر تعليق الدراسة يوم غد الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع مدارس مكتب تعليم محافظة وادي الفرع؛ متمنين للجميع السلامة".