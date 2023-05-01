حملوه بالأيدي.. بالفيديو طاقم سفينة القوات البحرية "الدرعية" لإجلاء الرعايا يجسد مشهدًا إنسانيًا

وكانت تفاصيل المشهد تتمثل في حالة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم نقله على كرسي (بلاستيك) من ميناء بورتسودان إلى عرض البحر على أحد القوارب برعاية واهتمام من ضباط وأفراد القوات البحرية الخاصة السعودية .