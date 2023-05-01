حملوه بالأيدي.. بالفيديو طاقم سفينة القوات البحرية "الدرعية" لإجلاء الرعايا يجسد مشهدًا إنسانيًا

جسد طاقم سفينة القوات البحرية الملكية السعودية "الدرعية" لإجلاء الرعايا من ميناء بورتسودان موقفًا ومشهدًا انسانيًا عظيمًا وثقه مقطع فيديو.
وكانت تفاصيل المشهد تتمثل في حالة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم نقله على كرسي (بلاستيك) من ميناء بورتسودان إلى عرض البحر على أحد القوارب برعاية واهتمام من ضباط وأفراد القوات البحرية الخاصة السعودية .
وجرى نقله من القارب إلى سطح سفينة "الدرعية" ليستقبله طاقم السفينه وتقديم الرعاية الخاصة له ولعائلته مع بقية الرعايا والذين تم إجلاؤهم، ويظهر الفيديو لحظات الوصول إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة.