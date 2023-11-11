"واحة الإعلام".. سفير سعودي "غير مقيم" بين المناسبات والقارات

وقالت ليزا إيزلان، وهي صحفية من ماليزيا، إن الأمر الأكثر جاذبية بالنسبة لها هو "العمق في التفاصيل الذي تحمله الواحة. مكان واحد يجمع كل شيء.. فهذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى المملكة، وتمكنت من التعرف على ثقافة البلاد في الوقت الذي كنت أنجز فيه عملي".