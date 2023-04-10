تعليم مكة.. لا تعليق للدراسة في حضرة المطر!

برغم ما تشهده العاصمة المقدسة من أمطار صباح اليوم الاثنين؛ إلا أن الدراسة لا تزال مستمرة في مدارسها دون تعليق.
وشهدت العاصمة المقدسة منذ الصباح الباكر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم الأحياء.
وتساءل أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة، عن الأسباب التي حالت دون تعليق الدراسة حضوريًّا وتحويلها عن بُعد في مدارسها لهذا اليوم الاثنين.
ويبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة من المسؤولين في إدارة التعليم بمكة المكرمة: لماذا لم يتم تعليق الدراسة حضوريًّا في مكة؟!