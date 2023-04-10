تعليم مكة.. لا تعليق للدراسة في حضرة المطر!

وتساءل أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة، عن الأسباب التي حالت دون تعليق الدراسة حضوريًّا وتحويلها عن بُعد في مدارسها لهذا اليوم الاثنين.