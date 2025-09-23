"وفا": احتفال المملكة باليوم الوطني بين إنجازات تاريخية ورؤية 2030 المستقبلية

في افتتاحية بعنوان "خير الأوطان" بصحيفة الرياض، أبرز الكاتب الصحفي هاني وفا، رئيس تحرير الصحيفة، أهمية اليوم الوطني السعودي بما يحمله من تاريخ زاخر بالبطولات والتضحيات التي أرست دعائم دولة قوية تلعب أدوارًا محورية على الساحة الدولية.
وقال وفا: "إن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بشخصيته الفذة وضع أساسًا راسخًا لوطننا الغالي، قام على العز والفخر والانتماء وبناء الإنسان".
وأوضح أن سلسلة الإنجازات التي شهدتها المملكة عبر التاريخ حتى يومنا هذا وجدت امتدادها الطبيعي في رؤية السعودية 2030، مضيفًا: "من التاريخ إلى الحاضر، سلسلة من الإنجازات لا حصر لها، تُوجت برؤية 2030 التي حولت الحاضر إلى مستقبل، وجعلت المستقبل شاهدًا على فكر مستنير".
وأشار إلى أن تقدم المملكة لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عزم وتصميم لا يعرفان الحدود، ما جعلها تتفوق على كثير من الدول في شتى المجالات. وختم بقوله: "المملكة اليوم تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم... ومن حقنا أن نفخر ونعتز ونباهي بوطننا.. خير الأوطان".