"وفا": احتفال المملكة باليوم الوطني بين إنجازات تاريخية ورؤية 2030 المستقبلية

وأوضح أن سلسلة الإنجازات التي شهدتها المملكة عبر التاريخ حتى يومنا هذا وجدت امتدادها الطبيعي في رؤية السعودية 2030، مضيفًا: "من التاريخ إلى الحاضر، سلسلة من الإنجازات لا حصر لها، تُوجت برؤية 2030 التي حولت الحاضر إلى مستقبل، وجعلت المستقبل شاهدًا على فكر مستنير".