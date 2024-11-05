"أورا ديفلوبرز إيجيبت" تعرض مشاريعها العقارية المبتكرة في معرض "سيتي سكيب جلوبال" بالرياض

تشارك مجموعة "أورا ديفلوبرز إيجيبت" في "سيتي سكيب جلوبال" من 11 إلى 14 نوفمبر القادم بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في منطقة ملهم، وذلك للمرة الأولى في هذا الحدث في الرياض.
وستعرض مجموعة أورا إيجيبت مجموعة متنوعة من مشاريعها الفاخرة، على رأسها مشروع "سيلڤر ساندز الساحل الشمالي"، "سولانا زايد الجديدة من أورا"، "سولانا في شرق القاهرة من أورا"، و"زد الشيخ زايد" بمكوناته الفاخرة، مثل "CASA D'OR"، المصممة والمفروشة من قِبل العلامة الشهيرة ARMANI/ CASA، و"مشروع زد إيست".
وتجمع تلك المشاريع بين الفخامة في المجتمعات العمرانية المتكاملة والمصممة؛ لتناسب أنماط الحياة المختلفة بالاحتياجات المتنوعة للعملاء، من رياضة، وترفيه وغيرها؛ وهو ما يجعل أورا إيجيبت تحتل الريادة في القطاع العقاري.
وقال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "تُعدُّ مصر وجهة استثمارية مميزة في قطاع العقارات بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوُّع الفرص المتاحة. ووجودنا في السوق السعودي يمثل خطوة مهمة ضمن خطتنا للتوسع الإقليمي؛ إذ نحرص على تقديم مشاريع عالمية المستوى، تلبي احتياجات عملائنا، وتوفر فرصًا استثمارية فريدة".
وأضاف بأنه "من خلال مشاريعنا في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، نسعى إلى تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الفخامة والقيمة المستدامة على المدى الطويل".
وأشار إلى أن المشاريع المعروضة في كلا المعرضَيْن تشمل مشاريع في غرب وشرق القاهرة، إضافة إلى الساحل الشمالي.
ويقدم مشروع "سيلڤر ساندز" الساحل الشمالي تجربة متميزة للعيش على شاطئ البحر الأبيض المتوسط؛ بفضل مناظره الخلابة، وإمكاناته كوجهة استثمارية واعدة، خاصة بعد التوسعات العمرانية الجديدة.
ويقع المشروع في الكيلو 243 على مساحة 724 فدانًا، على بُعد 50 دقيقة فقط من مطار مرسى مطروح الدولي، ويقدم مجموعة متنوعة من الوحدات التي تلبي احتياجات العائلات المختلفة وأنماط الحياة العصرية.
ويُعدُّ المشروع وجهة مثالية لمن يبحثون عن تجربة ساحلية هادئة؛ إذ يضم شاطئًا بطول 1.4 كيلومتر، ومرافق فاخرة، وبحيرة بمساحة 88.000 متر مربع. ومن المتوقع تسليم المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025.
وفي غرب القاهرة كانت "أورا ديفلوبرز" من أولى الشركات التي أدركت إمكانات المنطقة كوجهة فاخرة؛ إذ أطلقت مشاريع تُلبي أنماط حياة متنوعة.
وسيتم عرض مشروع "زد الشيخ زايد"، الذي يقدم مفهوم "العيش بجوار الحدائق" في قلب الشيخ زايد.
ويتضمن المشروع مرافق تجارية ورياضية متعددة، إلى جانب أول وحدات سكنية في مصر من علامة ARMANI/ CASA، "CASA D'OR".
كما يضم المشروع برج زد ومول برج زد؛ وهو ما يوفر نمط حياة، يجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية.
كما ستعرض الشركة مشروع "سولانا زايد الجديدة من أورا"، الذي يضم فيلات وتاون هاوس وتوين هاوس كاملة التشطيب، بتصميمات مبتكرة، تتيح مساحات تجمع بين المنطقة الحرة الداخلية والوحدة كاستغلال أمثل للمساحات المتاحة.
وفي شرق القاهرة تُقدِّم " أورا ديفلوبرز" مجتمعات متكاملة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، كمشروع "زد إيست" الذي يُعدُّ مجتمعًا متكاملاً، يتميز بمساحات خضراء واسعة، ونادٍ رياضي عالمي.
ويقع المشروع في القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية، ويقدم تجربة سكنية فاخرة في بيئة حيوية، مع توفير شقق وفيلات بمساحات مختلفة. وتم تخصيص أكثر من 75% للمساحات الخضراء.
كما يضم المشروع نادي زد الرياضي، الذي يوفر مرافق حديثة ومدربين معتمدين، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية، ومنطقة تجارية متميزة.
ويضم المشروع أيضًا Club Side Towers، وهو أول برج سكني في شرق القاهرة يطل على نادي زد الرياضي.
وإضافة إلى ذلك، تقدم أورا ديفلوبرز مشروع "سولانا في شرق القاهرة من أورا"، الذي يمتد على مساحة 167.8 فدان، ويضم مزيجًا من الوحدات السكنية المختلفة. ويُعدُّ 70٪ من المشروع عبارة عن وحدات سكنية للعائلة الواحدة، و30% لوحدات سكنية متعددة الأسر، فضلاً عن الإطلالات الساحرة على البحيرات، ومركز تجاري، ونادٍ اجتماعي، وحدائق، ومطاعم فاخرة، وعيادات، ومرافق رياضية.
وتُعتبر مجموعة أورا ديفلوبرز من الشركات الرائدة في مجال العقارات، وتشتهر بتطوير مشاريع استثنائية في أسواق متعددة، مثل قبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر، مع مشاريع جديدة قادمة في العراق والإمارات.
وتتميز محفظة مشاريع أورا بجودتها العالية، وابتكارها؛ إذ تركز على إنشاء مجتمعات متكاملة، تجمع بين الفخامة والاستدامة.
يُذكر أن مجموعة أورا ديفلوبرز تمتلك سجلاً حافلاً من الخبرة في إنشاء وتطوير المشاريع الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات الخالدة، وذلك في العديد من الأسواق، مثل اليونان، وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر.
وتتميز مشاريع المجموعة بالأجواء النابضة بالحياة، التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري، يتيح الفرصة للجميع، ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة الممتعة.
ودخلت المجموعة السوق المصري في عام 2018؛ لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصحوبة برؤية فريدة لتسخير جمال الطبيعة المصرية، وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية، بدءًا من مرحلة التخطيط وصولاً إلى التنفيذ.
وتقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا)، إضافة إلى مشروع سيلڤر ساندز (SilverSands) بالساحل الشمالي.