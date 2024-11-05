"أورا ديفلوبرز إيجيبت" تعرض مشاريعها العقارية المبتكرة في معرض "سيتي سكيب جلوبال" بالرياض

وإضافة إلى ذلك، تقدم أورا ديفلوبرز مشروع "سولانا في شرق القاهرة من أورا"، الذي يمتد على مساحة 167.8 فدان، ويضم مزيجًا من الوحدات السكنية المختلفة. ويُعدُّ 70٪ من المشروع عبارة عن وحدات سكنية للعائلة الواحدة، و30% لوحدات سكنية متعددة الأسر، فضلاً عن الإطلالات الساحرة على البحيرات، ومركز تجاري، ونادٍ اجتماعي، وحدائق، ومطاعم فاخرة، وعيادات، ومرافق رياضية.