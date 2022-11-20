"الفيصل" يعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها السادسة 2022م

جديرٌ بالذكر أن الجائزة هي الأولى من نوعها؛ حيث تهدف إلى دعم وتشجيع الجهود الساعية لإبراز قيم وممارسات الوسطية، كما تحظى بمكانة متميزة عبر تركيزها على محور الاعتدال، وكونها حافزاً مهماً للإبداع في مجال مكافحة التطرف بكل أشكاله على المستويين المحلي والدولي.