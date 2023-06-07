الطرازات الرائدة من السلسلة الراقية HONOR Magic Series تأتي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة

من أجل تقليل الإجهاد على العين الذي يشعر به المستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة أمام شاشات هواتفهم؛ فإن هاتف HONOR Magic5 Pro مُزوّد بمزايا لراحة العين مُبتكرة، مثل تقنية التعتيم الديناميكي وتقنية العرض الليلي بُناءً على الساعة البيولوجية. إلى جانب ذلك، فإن الهاتف يأتي مع خافت تعديل عرض النبضة يتم تسجيله عند 2160 هرتز، الأمر الذي يجعله ممتازاً للاستخدام المُطوّل. استحوذ هاتف HONOR Magic5 Pro لنفسه بالمركز الأول في تصنيفات DXOMARK بالنسبة لشاشة العرض، وذلك بفضل التقنيات المتطورة التي تأتي معها.