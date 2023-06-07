الطرازات الرائدة من السلسلة الراقية HONOR Magic Series تأتي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة

أعلنت الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا HONOR عن الإتاحة الرسمية لهواتفها الرائدة المُنتظرة بقوة، HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs التي تتبع السلسلة الراقية HONOR Magic Series في السوق السعودي. يضع هاتف HONOR Magic5 Pro معايير جديدة للابتكار، حيث يأتي مُزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية، والتي تتضمن تقنية Millisecond Falcon Capture وخاصية AI Motion Sensing Capture، والتي ستُغير الطريقة التي يلتقط بها المستخدمون صوّرهم ويحتفظون بلحظاتهم الثمينة.
بينما يأتي هاتف HONOR Magic Vs مع تقنية المفصلات فائقة الخفة بدون تروس الرائدة في الصناعة، والتي تُعيد تعريف الإمكانيات الخاصة بالهواتف القابلة للطي. كونها صُنعّت بدقة ومتانة فائقين، فإن المفصلة التي لا مثيل لها تُكسب هاتف HONOR Magic Vs شاشة عرض أكبر عند الفتح، الأمر الذي يُقدم للمستخدمين تجربة لا تُضاهى بحق. يسمح تصميم المفصلة بحركة انسيابية وديناميكية للجهاز، ما يضمن للمستخدمين الانتقال بين وضع الهاتف المطوي والهاتف المفتوح بدون أي جهد.
كونه مُزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة ونظام كاميرا قوي، فإن هاتف HONOR Magic5 Proيمنح الفرصة للمستخدمين من أجل اكتشاف مستويات جديدة من الإبداع. مع التركيز المستمر على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فإن HONOR تُقدم تقنية مُحرك HONOR للصور مع خصائص مُبتكرة مثل تقنية AI Motion Sensing، تقنية Millisecond Falcon Capture، وتقنية البصريات الحاسوبية Ultra-Fusion، وهي التقنيات التي تؤكد على التزام الشركة بتقديم قدرات تصوير مُذهلة في هواتفها الذكية.
أضحى من الضروري امتلاك هاتف مُزوّد بكاميرا سريعة الالتقاط. فالحصول على فرصة لالتقاط اللحظات السريعة والعفوية يُساعد المستخدمين في الاحتفاظ بالأحداث التي لا تُنسى أو الذكريات الثمينة. ولذلك، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يأتي مع التقنية الجديدة Millisecond Falcon Capture، التي تُعزز من سرعة الكاميرا خلال كل مراحل عملية التصوير بمستوى رائع.
من خلال الاستفادة من قوة تقنية AI Motion Sensing في اكتشاف الحركات السريعة والتقاط الصور بدقة ووضوح رائعيّن، تم تسمية هاتف HONOR Magic5 Pro بالشريك الرسمي للهواتف الذكية من قِبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لالتقاطه محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي للقفزة الأعلى في العالم Between-The-Leg Slam Dunk.
كشفت هذه الشراكة المرموقة عن القدرات الاستثنائية لهاتف HONOR Magic5 Pro في التقاط وتخليد لحظات الحياة الأهم بالنسبة لك. مع تقنية Millisecond Falcon Capture، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يضع معايير جديدة لمسألة الالتقاط السريع، الأمر الذي يوّفر للمستخدمين تجربة التصوير الفوتوغرافية الذكية الأسرع في السوق.
وعندما نأتي لشاشة العرض الخاصة بهاتف HONOR Magic5 Pro، نجد أن قياسها يبلغ 6.81 إنش، وهي شاشة عائمة رُباعية الانحناء من نوع LTPO. كما تأتي الشاشة مع تقنية Novel Display لتعزيز سطوع الشاشة، والتي تضمن تجربة مشاهدة غامرة للمشاهدين.
من أجل تقليل الإجهاد على العين الذي يشعر به المستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة أمام شاشات هواتفهم؛ فإن هاتف HONOR Magic5 Pro مُزوّد بمزايا لراحة العين مُبتكرة، مثل تقنية التعتيم الديناميكي وتقنية العرض الليلي بُناءً على الساعة البيولوجية. إلى جانب ذلك، فإن الهاتف يأتي مع خافت تعديل عرض النبضة يتم تسجيله عند 2160 هرتز، الأمر الذي يجعله ممتازاً للاستخدام المُطوّل. استحوذ هاتف HONOR Magic5 Pro لنفسه بالمركز الأول في تصنيفات DXOMARK بالنسبة لشاشة العرض، وذلك بفضل التقنيات المتطورة التي تأتي معها.
لا تُزوّد مفصلة هاتف HONOR Magic Vs الاستثنائية الجهاز بعنصر المرونة فقط، ولكنها تُعزز أيضاً من متانة الهاتف بشكل عام. إن الهندسة المتقدمة والمواد المستخدمة في المفصلة الخاصة بهاتف HONOR Magic Vs يضمن عوامل المتانة والاعتمادية، وبذلك فإن الهاتف يتحمّل 400 ألف طيّه، وهو ما يُوازي استخدام لمُدة أكثر من 10 سنوات بمُعدل 100 طيّه في اليوم.
يأتي هاتف HONOR Magic Vs مع شاشة خارجية صديقة للمستخدم بقياس 6.45 إنش مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90%. توّفر المساحة الشاسعة هذه للشاشة الخارجية تجربة لا مثيل لها لمشاهدة المحتوى وإرسال الرسائل. عند فتح الهاتف، فإنه يتحوّل إلى تجربة شبيهة بالتابلت، ويُقدم شاشة داخلية كبيرة بقياس 7.9 إنش.
إن مساحة الشاشة الواسعة تُقدم فرصة ممتازة للمستخدمين للانخراط في أكثر من مهمة على الشاشة في وقت واحد، ويُقدم تجربة مشاهدة ساحرة. تسمح شاشة العرض الأولى من نوعها في السوق لهاتف HONOR Magic Vs أن يكون الهاتف المثالي مُتعدد الاستخدامات المُناسب للأفراد الذين يتطلعون إلى جهاز يُلبّي احتياجاتهم المتعلقة بالعمل والترفيه.
يأتي هاتف HONOR Magic Vs مع سعة بطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير، وهي أكبر سعة بطارية في السوق، في حين يُبقي على التصميم الخفيف للجهاز أقل من 270 جرام.
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كون هاتف HONOR Magic5 Pro 5G صُمم من أجل الأشخاص ذوي الروح المغامرة، فإنه يأتي مع لونين رائعين – هُما الأسود والأخضر المروج، وهما مستوحيان من سحر الطبيعة.
هاتف 5G HONOR Magic5 Pro مُتاحاً للشراء في أسواق المملكة العربية السعودية بسعر مُمتاز 4149 ريال سعودي، إلى جانب هدايا مجانية بقيمة 1699 ريال سعودي، تشمل خدمة HONOR Care+ (6 أشهر من الحماية على الشاشة + 30 يوم من الاستبدال عند التلف )
هاتف HONOR Magic Vs 5G مُتاحاً بلونين رائعين – هما الأزرق السماوي والأسود. كونه مستوحى من ألوان العشب الأخضر في الطبيعة، فإن هذا اللون الفريد هو خيار ممتاز لمُحبي الأناقة، بينما الأسود هو اللون الذي لا يقدم أبداً.
هاتف HONOR Magic Vs 5G مُتاحاً للشراء في أسواق المملكة العربية السعودية بسعر 6399 ريال سعودي، إلى جانب هدايا خاصة بقيمة2299 ريال سعودي، تشمل خدمة HONOR Care+ (6 أشهر من الحماية على الشاشة + 30 يوم من الاستبدال عند التلف )
هواتف HONOR Magic5 Pro 5G وHONOR Magic Vs 5G مُتاحة للشراء عبر مكتبة جرير، إكسترا، STC، زين، لولو، نون، أمازون، ومحلات بيع التجزئة.
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