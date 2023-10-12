متى تتوقف مؤقتًا؟.. 9 إرشادات من "شؤون الحرمين" لمرضى السكري راغبي العمرة

وأضاف: "عليك التوقف المؤقت عن المناسك عند الإحساس بنقص مستوى السكر، وحافظ على قدميك عند الطواف والسعي من كل ما يؤذيها، والحرص على لبس الجوارب المريحة في غير وقت الإحرام".