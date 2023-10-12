متى تتوقف مؤقتًا؟.. 9 إرشادات من "شؤون الحرمين" لمرضى السكري راغبي العمرة

قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إرشادات خاصة لمرضى السكري الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأوضحت "شؤون الحرمين" عبر 9 نصائح: "عزيزي مريض السكري: ابدأ بالطواف أو السعي بعد أخذ العلاج والغذاء الكافي، وخذ مجموعة من أدويتك الصحية خلال تواجدك بالمسجد الحرام".
وأضاف: "عليك التوقف المؤقت عن المناسك عند الإحساس بنقص مستوى السكر، وحافظ على قدميك عند الطواف والسعي من كل ما يؤذيها، والحرص على لبس الجوارب المريحة في غير وقت الإحرام".
وتابع، عبر حسابه على منصة "إكس": "استخدم أدوات الحلاقة الكهربائية بدلًا من الأمواس، واحرص على الابتعاد عن مسارات العربات، واشرب الماء بكميات مناسبة، وراجع المراكز الـصـحـيـة عـنـد اللزوم".