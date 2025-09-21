6,828 دراجة آلية مخالفة.. المرور يعلن حصيلة الحملة الميدانية

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية استمرت من الأحد 14 سبتمبر 2025م حتى السبت 20 سبتمبر 2025م، أسفرت عن ضبط 6,828 دراجة آلية مخالفة.
وجاءت منطقة الرياض في الصدارة بـ 3,513 دراجة مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ 1,968، ثم المنطقة الشرقية بـ 627، بينما سجلت العاصمة المقدسة 201 مخالفة، والمدينة المنورة 153.
كما رصدت الحملة مخالفات في مناطق أخرى، منها: الطائف (88)، القصيم (82)، عسير (74)، تبوك (60)، جازان (36)، نجران (10)، الحدود الشمالية (6)، الباحة (2)، ومحافظة القريات (8). في حين لم تسجل مناطق حائل والجوف أي مخالفات خلال الفترة.
وأكدت إدارة المرور أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتعزيز الانضباط في الطرق، مهيبة بجميع قائدي الدراجات الآلية الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.