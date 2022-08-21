منتدى الرياض يفتح ملف الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي

وتحدث في بداية الحلقة عضو مجلس أمناء المنتدى مصعب بن سليمان المهيدب متناولاً أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أسهمت في تغيرات جذرية في نمط الاستثمار والتحول من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي أو ما يسمى في بعض الأحيان باقتصاد الخدمات.