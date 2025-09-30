العُلا تبرز جهودها في صون التراث خلال مشاركتها في "أسبوع الترميم الدولي" بالرياض

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في فعاليات "أسبوع الترميم الدولي"، الذي تنظمه هيئة التراث بوزارة الثقافة في حي جاكس بالدرعية، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والجهات الأكاديمية والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.
وتهدف مشاركة الهيئة إلى إبراز الإرث الثقافي والتاريخي لمحافظة العُلا، واستعراض مشاريع الترميم والحفظ التي تنفذها وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية صون التراث، وترسيخ مكانة العُلا كمختبر عالمي مفتوح للبحث والاكتشاف.
ويعرض جناح الهيئة الملكية عروضًا تفاعلية لمواقع أثرية بارزة، إلى جانب مبادرات الترميم الجارية، ومحتوى بصري يعكس ريادتها في هذا المجال، كما تشارك الهيئة في عدد من الجلسات النقاشية، من أبرزها جلسة بعنوان "المنهجيات المستدامة للترميم" بمشاركة خبراء دوليين.
وتؤكد هذه المشاركة التزام الهيئة بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر جعل التراث الثقافي ركيزة للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة الحفاظ على التراث إقليميًا وعالميًا.