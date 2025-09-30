العُلا تبرز جهودها في صون التراث خلال مشاركتها في "أسبوع الترميم الدولي" بالرياض

ويعرض جناح الهيئة الملكية عروضًا تفاعلية لمواقع أثرية بارزة، إلى جانب مبادرات الترميم الجارية، ومحتوى بصري يعكس ريادتها في هذا المجال، كما تشارك الهيئة في عدد من الجلسات النقاشية، من أبرزها جلسة بعنوان "المنهجيات المستدامة للترميم" بمشاركة خبراء دوليين.