هل تُدرَج "عروق بني معارض" ضمن التراث العالمي وتفوز في التصويت بالرياض؟!

تدرس لجنة التراث العالمي خلال اجتماعات الدورة الـ45 المنعقدة في الرياض، إدراج محمية سعودية جديدة. وحسب نتيجة التصويت، يتقرر الإدراج من عدمه، أو التأجيل.. وبالإضافة إلى ذلك هناك ما يقارب 50 موقعًا جديدًا تنتظر الانضمام إلى قائمة التراث العالمي، من بينها 37 موقعًا ثقافيًّا، و12 طبيعيًّا، وموقعان متعددا الأهمية، بجانب مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية القائمة.