"سبل" يستعرض خدماته لدعم نمو التجارة الإلكترونية خلال "بيبان 23"

يشارك البريد السعودي| سبل والشركات التابعة له ناقل إكسبريس، وInfinite pl، كشريك مساهم ضمن فعاليات ملتقى ومعرض بيبان 23، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، والذي سيقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري.
وعبر جناحها المشارك؛ تستعرض "سبل" والشركات التابعة لها، منظومة خدماتها ومنتجاتها التي تساعد على نمو وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل: الناشر التجاري، واكسبريس وعاجل، وكذلك خدمات اقتصادي وعالمي، ومنصة SMEs الإلكترونية.
وتقدم "سبل"، خدمات التغليف والشحن لزوار باب السوق بالملتقى، عن طريق السيارة البريدية SPLGO، باعتبارها الجهة الرائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن كونها المشغل الوطني الذي يتميز بقدرات وإمكانيات ذات جودة فائقة جعلتها ضمن الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.
ويعتبر ملتقى بيبان أحد أهم المنصات الوطنية التي تسهم في تعزيز دور ريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من ناحيته، قال مدير عام الاتصال المؤسسي في البريد السعودي| سبل فهد آل عبدالعزيز: المشاركة في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية تأتي تعزيزاً لمكانة المملكة كوجهة لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تساهم في تسريع الأعمال، وإبراز مساهمة سبل في تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعـم رفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجســتي، وعرض خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.