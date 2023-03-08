"سبل" يستعرض خدماته لدعم نمو التجارة الإلكترونية خلال "بيبان 23"

من ناحيته، قال مدير عام الاتصال المؤسسي في البريد السعودي| سبل فهد آل عبدالعزيز: المشاركة في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية تأتي تعزيزاً لمكانة المملكة كوجهة لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تساهم في تسريع الأعمال، وإبراز مساهمة سبل في تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعـم رفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجســتي، وعرض خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.