ضبط ومصادرة 636 زجاجة خمور مستوردة في "تيسير جدة"

وأوضح أن جهود أمانة محافظة جدة مستمرة في متابعة كل المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، داعيًا السكان للإبلاغ عن المخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.