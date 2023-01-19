ضبط ومصادرة 636 زجاجة خمور مستوردة في "تيسير جدة"

رصدت الفرق الرقابية ببلدية أبرق الرغامة التابعة لأمانة محافظة جدة أحد المواقع المخالفة بحي التيسير شرقي المحافظة، يتم استغلاله كمستودع للخمور.
وقامت الفرق الرقابية بمداهمة المستودع المخالف بمشاركة الجهات المعنية.
وقال رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني: الفرق الرقابية في البلدية شاركت في ضبط موقع مخالف بوداي "مريخ" شرق المحافظة، وتم ضبط ومصادرة 636 زجاجة من منتجات الخمور المستورد.
وأضاف: الموقع المخالف كان يُدار من قبل عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتحرّر محضر مشترك لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن جهود أمانة محافظة جدة مستمرة في متابعة كل المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، داعيًا السكان للإبلاغ عن المخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.