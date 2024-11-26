"موانئ": إضافة خدمة الشحن "ixs" إلى ميناء جدة الإسلامي

يُذكر أن الشراكات التي تعقدها "موانئ" مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، تُسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.