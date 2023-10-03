مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المملكة ويلتقي عددًا من المسؤولين

كما أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية و "نيوم" عن توقيع خطاب نوايا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تبحث تطوير مبادرات لتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع من أجل المستقبل، وبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأطراف الثلاث حيث وقع الخطاب كل من الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ.