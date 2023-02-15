أمير الشرقية: "منتدى الأحساء" نجح قبل أن يبدأ

أما وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، فقد أكد أن "الناتج المحلي الزراعي في المملكة حقق أعلى نمو في تاريخه، بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال، خلال العام 2021، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا ومهمًّا"، مبينًا أن معدل النمو في القطاع بلغ 7.8%، وأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بلغ 2.3%، وأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بلغ 3.6%.