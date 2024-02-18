شاهد.. "سلمان بن سلطان" يدشن "روح المدينة" الإلكترونية وتطبيق المنصة على الهواتف الذكية

إثر ذلك، شاهد الحضور، فيلمًا تعريفيًا عن المنصة التي تشتمل على مجموعة من المحاور الرئيسة أبرزها خدمة المرشد الافتراضي "بدر" الذي يقوم بالشرح والتوجيه بمعلومات موثوقة عن أبرز المعالم والمواقع، إلى جانب مسارات المدينة التي تقدم تجربة للمسارات المقترحة للتجوّل والزيارة، في حين تعرض الخرائط التفاعلية أهم المعالم السياحية وطرق الوصول إليها، إلى جانب خدمة التعرّف على أبرز معالم المدينة بطريقة تفاعلية عبر تصوير المعالم بتقنية 360 درجة محيطية.