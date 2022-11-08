عن قبول الموظف للهدايا.. "العنزي": حالة واحدة يجب فيها الإبلاغ عن جريمة الرشوة

المنظم السعودي لم يجرّم الهدية.. ولكن

ويؤكد "العنزي" أن المنظم السعودي لم يجرّم الهدية صراحةً، ولكن حذر من الريبة والشبهة فيها، ويقول: "لذا فإن القيادة الرشيدة -حفظها الله- قررت محاربة كل فاسد يستغل ويتاجر بوظيفته لذلك بين الفينة والأخرى يطفو على سطح الإعلام قضايا جنائية لفساد موظفين يعملون في الدولة بمختلف المناصب والقطاعات والأشكال. الذي نتحدث عنه في هذا المقال هو الهدية التي لا تكتمل معها أركان جريمة الرشوة؛ لاعتبار أن المنظم السعودي لم ينص نصًا صريحًا في نظام في مكافحة الرشوة على تجريم الهدية، بل أشار إلى تجريم قبول العطية في سياق المعاملة بين الموظف وصاحب المصلحة، وبصورة عامة فإن تقديم الهدية أو قبولها يجعل الموظف في موضع ريبة وتهمة خصوصًا إن كان ممن لم تجرِ العادة في أن يهدى إليه قبل وظيفته! بغض النظر عن الهدايا الدعائية التي تأتي من الشركات أو المتاجر إلى بعض الجهات ومسؤوليها، ولا تؤثر مثل هذه الهدايا الرمزية الدعائية على سير العمل والنزاهة والعدالة فيه، ما نقصده ما حذرت منه الشريعة الإسلامية بأن يكون مدخلًا للرشوة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي! فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟".