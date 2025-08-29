الأميرتان "مها ومنيرة" تُقدّمان التعازي لأسرة "وضحى الفهمي" وتطمئنان على شقيقتها المصابة

كما قدّمت الأميرة منيرة بنت فواز بن عبد الله آل سعود، حرم محافظ الطائف، التهاني بسلامتها، وذلك خلال زيارتهما – حفظهما الله – للمصابة في المستشفى، مقدّمتين التعازي في وفاة "وضحى الفهمي"، داعيتين الله لها بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرتها الصبر والسلوان.