الأميرتان "مها ومنيرة" تُقدّمان التعازي لأسرة "وضحى الفهمي" وتطمئنان على شقيقتها المصابة

زارت الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي، والدة محافظ الطائف، ترافقها الأميرة منيرة بنت فواز بن عبد الله آل سعود، حرم محافظ الطائف، الفتاة "حنان الفهمي" التي تتلقى العلاج في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.
وقدّمت الأميرة مها بنت عبد العزيز بن جلوي التهاني بسلامتها، داعيةً الله لها بالشفاء العاجل.
كما قدّمت الأميرة منيرة بنت فواز بن عبد الله آل سعود، حرم محافظ الطائف، التهاني بسلامتها، وذلك خلال زيارتهما – حفظهما الله – للمصابة في المستشفى، مقدّمتين التعازي في وفاة "وضحى الفهمي"، داعيتين الله لها بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرتها الصبر والسلوان.
وثمّنت أسرة "الفهمي" هذه اللفتة غير المستغربة من ولاة الأمر في هذا الوطن الغالي، الذين أحاطوهم برعايتهم منذ وقوع الحادثة، داعين الله أن يحفظ هذا البلد المعطاء وقيادته الرشيدة والأسرة المالكة الكريمة.