اتفاقيات قبل 43 عامًا.. رئيس بوروندي: السعودية ظهرت إفريقيًا بقوة عبر صندوق التنمية

أكد الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، أهمية قمة الرياض الإفريقية التي تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية، وما تقوم بها من أعمال في إطار التعاون بينها وبين الاتحاد الإفريقي، مبينًا أن القمة تعد فرصة لإحياء علاقات جمهورية بورندي وإفريقيا وبينها وبين المملكة العربية السعودية التي ظهرت بقوة من خلال صندوق التنمية السعودي وكثير من الاتفاقيات الموقعة منذ العام 1980م وحتى يومنا هذا.
وأشار، في كلمته في القمة السعودية- الإفريقية المنعقدة حاليًا بمدينة الرياض، إلى ما تقوم به جمهورية بوروندي من جهود تنموية وتطورية من خلال برنامج رؤيتها 2060 خاصة ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والمبادرات المتعلقة به وتوفير المواد التي تحتاجها البلاد، وفتح المجال أمام الشراكات الواعدة بينها وبين المملكة بما يسهم في زيادة الإنتاج والوصول إلى الزراعة التقنية التي تُمكّن من التحويل وتخزين المواد، واستخدام الموارد التعدينية المتعددة واستخدامها الاستخدام الأمثل والاستفادة منه وتوريدها وتصديرها عبر المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة المستثمرين من المملكة وصندوق التعاون العربي السعودي.
واستعرض رئيس جمهورية بوروندي أوجه التعاون المشترك بين بلاده والمملكة في مجال العمل الاجتماعي لمقاومة الفقر والعوز من خلال عقد شراكات مثمرة عن طريق صندوق التنمية السعودي خاصة في مجال البنى التحتية والمساكن والطاقة والتعدين والسياحة والعمل الإلكتروني وغيره من الميادين.