اتفاقيات قبل 43 عامًا.. رئيس بوروندي: السعودية ظهرت إفريقيًا بقوة عبر صندوق التنمية

وأشار، في كلمته في القمة السعودية- الإفريقية المنعقدة حاليًا بمدينة الرياض، إلى ما تقوم به جمهورية بوروندي من جهود تنموية وتطورية من خلال برنامج رؤيتها 2060 خاصة ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والمبادرات المتعلقة به وتوفير المواد التي تحتاجها البلاد، وفتح المجال أمام الشراكات الواعدة بينها وبين المملكة بما يسهم في زيادة الإنتاج والوصول إلى الزراعة التقنية التي تُمكّن من التحويل وتخزين المواد، واستخدام الموارد التعدينية المتعددة واستخدامها الاستخدام الأمثل والاستفادة منه وتوريدها وتصديرها عبر المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة المستثمرين من المملكة وصندوق التعاون العربي السعودي.