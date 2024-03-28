ترجمة فورية لخطب الجمعة بالمسجد النبوي إلى 10 لغات

وبلغت إحصائيات إدارة الترجمة أكثر من "3350" محتوى، وأكثر من "3350" منشورًا، وأكثر من "3250" ملخصًا ومقتطفًا، وترجمة "55" خطبة، و"150" درسًا بالمسجد النبوي، وتوزيع "4800" سماعة على المستفيدين، بينما تبث مخرجات الإدارة على "10" قنوات عبر الإنترنت، و"7" قنوات بث إذاعي، كما تعمل الهيئة من خلال إدارة اللغات على تقديم خدماتها للزوار، وإرشادهم وتوجيههم بمختلف اللغات، وتقديم الدعم لإداراتها في جانب الترجمة لخدمة القاصدين.